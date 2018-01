Klein, günstig, gut: Die vívofit 4

Ein Blick in deutsche Kleiderschränke verrät, dass heute die meisten Frauen dem Charme der Feinripp-Unterwäsche nicht mehr erliegen. Natürlich möchte die Frau, die sich für ein Kostüm oder ein Kleid eines bedeutenden Designers entschieden hat, auch beim Drunter nur exklusive Wäsche direkt auf der Haut tragen. Statt dem sportlichen Baumwoll-Einheitslook können jetzt zarte Gewebe die Haut schmücken und den Körper der Frau vorteilhaft betonen. Aber nicht nur der äußere Eindruck macht schöne Dessous zu einem Highlight der Kleidung, auch das Gefühl hochwertiger Stoffe auf der Haut lässt diese Wäsche zur Lieblingswäsche werden.

Selbstverständlich wird die Männerwelt jetzt denken, dass diese Unterwäsche nur für sie getragen wird und das Dessous nur dazu nützlich sind, den Mann mit dem Anblick einer solchen Trägerin zu begeistern. Doch was in manchem Fall wirklich als erotischer Anreiz für einen gelangweilten Liebhaber herhalten muss, wird doch in den meisten Fällen nur getragen, weil Frau sich in ihrer Kleidung schön fühlen möchte. Zwängte sich so manche Frau in früheren Zeiten in enge Corsagen und Miederhöschen, so schmückt sie sich heute mit wunderbaren Dessous. Ein Blick in den Spiegel lässt dann ein gutes Gefühl aufkommen und der eigene zufriedene Blick auf die Figur ist hierbei wichtiger, als wenn man von einem Mann bewundernd angeschaut würde.

Zwar wird in der Werbung immer wieder suggeriert, dass Frau am besten gänzlich ohne Kleidung nur am schönsten sei, doch welche Frau kann sich beim Blick in den Spiegel wirklich mit den Frauen vergleichen, die sich ein Abo beim Schönheitschirurgen gekauft haben. So bringen Alter und Schwangerschaften körperliche Veränderungen und um sich wieder schön zu finden, können Dessous die beste Wahl sein. Aber auch mit einem jugendlich, einwandfreien Körper können Dessous genau das schöne Drunter sein, dass jeder Frau den Blick in den Spiegel wieder genießen lässt.

Hochwertige Dessous machen jede Frau schön

Das Schöne an hochwertigen Dessous ist auch, dass Frau sowohl mit 50 als auch 150 Kilos in dieser Unterwäsche einfach toll aussehen kann. So macht schon allein das Einkaufen dieser kleinen Wunderwerke einen Riesenspaß und ein kluger Mann wird die leuchtenden Augen seiner Frau kennen, wenn er mit ihr zum Einkaufsbummel in die Dessousabteilung geht. Da der Trend zu schöner Unterwäsche immer mehr auf dem Vormarsch ist, muss man für den Kauf schöner Dessous nicht mehr nach Frankreich reisen, denn dank Internet kommt die ganze Dessouswelt nach Hause. Moderne Dessous brillieren in den schönsten Farbtönen und die Unterwäsche in Hautfarbe früherer Generationen ist endlich passee.

Natürlich überzeugen Dessous durch hervorragenden Tragekomfort und sind weit entfernt von zu engen Slips und BHs, die beim Tragen eher als störend empfunden werden. Hochwertige Material wie Seide hingegen, ist angenehm zu tragen und streichelt die Haut. So ist es nicht verwunderlich, dass selbst Männer schon Dessous schätzen und gerne auch mal den schönen Spitzenslip der Angetrauten unter einer Jeans tragen. Wunderbare halterlose Strümpfe oder Strümpfe mit einem Strapshalter gehalten, aber auch tolle BHs, Slips oder Corsagen, was kann schöner sein, als sich im Spiegel darin betrachten zu können und zu wissen, dass man die Vorteile eines weiblichen Körper auf so einfache und sensationelle Weise betonen kann.