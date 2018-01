Der Axel Springer Verlag und die geilen Zeitungszusteller

Verdammt, Axel Springer Verlag, ihr habt eure Zeitungsausträger dieses Jahr mit besonders tollen Weihnachtskarten ausgestattet. – Die Karten, welche die Zeitungsausträger uns in den Briefkasten werfen, um zu Weihnachten noch einen kleinen Extrabonus von den Zeitungslesern zu bekommen. So eine haben wir nämlich zusammen mit der Welt am Sonntag aus unserem Briefkasten gezogen. Aber WHAT THE F*CK hat denn „Ihr allzeit bereiter Zeitungsbote“ zu bedeuten? Werden jetzt noch diverse Extraleistungen für Mutti angeboten? Wie dürfen wir das bitte verstehen? Wir bitten um Aufklärung!